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Haberler Denizli Annesiyle tartışan genç boğazını kesip ikinci kattan atladı

Annesiyle tartışan genç boğazını kesip ikinci kattan atladı

Annesiyle tartışan genç boğazını kesip ikinci kattan atladı

24.7.2021

DENİZLİ'DE psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gören 20 yaşındaki Ali İ. ikinci kattaki evlerinin balkon penceresinden atlayıp intihara kalkıştı.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU
PAMUKKALE ilçesi Karşıyaka Mahallesi 2377 Sokak'ta öğleden sonra meydana gelen olayda, Ali İ. ağır yaralandı. Çevredekiler, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Ali İ., ihbar üzerine adrese sevk edilen ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Ali İ.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Ali İ.'nin yakınları, evin önünde sinir krizi geçirip gözyaşı döktü.

■ SEBAHATTİN ALP

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