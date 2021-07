Mucize kurtuluş

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 5'inci kattaki evinde çıkan yangında mahsur kalan Ahmet Fatih Erdurur (32), alt kattaki dairenin balkonuna sarkarak kurtuldu.

Asmalıevler Mahallesi 6653 Sokak'taki bir apartmanın 5'inci katındaki dairede yaşayan Erdurur, saat 10.00 sıralarında sigarasını yanık bırakarak banyoya girdi.

Erdurur'un banyoda olduğu esnada, çıkan yangın nedeniyle alevler bir anda tüm daireyi sardı. Dumanı görenlerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İçeride mahsur kalan Erdurur, kendini balkona attı. Ancak alevler, balkona kadar ulaştı.

Ölümle burun buruna gelen Erdurur, balkon demirlerine tutunup, alt kat balkonuna sarktı. Vücudunda yanıklar oluşan Erdurur, itfaiye ekipleri tarafından sarktığı dairenin balkonundan alındı.

"KENDİMİ ATACAKTIM"

Ambulansta yapılan ilk tedavisinin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Erdurur "Her yeri alevler sarmıştı. O an öleceğim sandım. Kendimi balkona attım ama alevler vücudumu yakmaya başladı. Bir an kendimi boşluğa bırakmak istedimse de, son anda alt kata geçmeyi başardım" diye konuştu.

SEBAHATTİN ALP