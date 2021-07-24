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Haberler Denizli Otomobil kavşak içerisine giren araca çarptı; 6 yaralı

Otomobil kavşak içerisine giren araca çarptı; 6 yaralı

Denizli’de seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kavşak içerisine giriş yapan araca çarptı. Çarpanın etkisiyle araçların savrulduğu kazada 6 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Otomobil kavşak içerisine giren araca çarptı; 6 yaralı
İHA

24.07.2021, 09:34

Kaza, Çivril ilçesi Denizli-Uşak yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çivril istikametinden Uşak'a doğru giden Ramazan K. idaresindeki FE-053-NX yabancı plakalı otomobil, Dinar istikametinden Çivril istikametine dönmek üzere kavşak içerisine giriş yapan Şerife U. kontrolündeki 20 ABL 269 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle her iki araç savrularak durabildi. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık görevlileri 2 sürücü ve 4 yolcuya yaptığı ilk müdahalenin ardında yaralı şekilde Çivril Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazada her iki araçta kullanılamaz hale gelirken ekipler yolda güvenlik önlemlerini aldı. Ardından olay yerine gelen çekici her iki aracı yoldan kaldırarak götürdü.

Ekipler olay ile ilgili soruşturma başlattı.

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