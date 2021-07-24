  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Denizli Toprağa saplanan araç araziyi alevlere bıraktı

Toprağa saplanan araç araziyi alevlere bıraktı

Denizli’nin Çivril ilçesinde baba ve oğulun arazi içinde toprağa saplanan aracı çıkarmaya çalıştığı sırada aşırı ısınına otomobil alevlere teslim oldu. Baba oğulun söndüremediği alevler tarlalarına sıçrayarak samanları yaktı.

Toprağa saplanan araç araziyi alevlere bıraktı
İHA

24.07.2021, 11:25

Edinilen bilgiye göre, Yavuzça Çiftliğindeki tarlalarındaki mahsule bakmaya giden baba oğulun aracı tarlada toprağa saplandı. Saplandığı yerden çıkarmak için araçla manevra yapan baba oğul aracın aşırı ısınmasına neden oldu. Aşırı ısınma nedeniyle araç alev aldı.

Alevler önce aracı sonrada tarlada ki samanı tutuşturdu. İlk müdahaleyi baba oğlu ve çevredeki çiftçilerin yaptığı yangın olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Toprağa saplanan araç araziyi alevlere bıraktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.