Mucize adam Ankara yolcusu

DENİZLİ'NİN Pamukkale ilçesinde dün 5'inci kattaki evinde çıkan yangından alt kattaki dairenin balkonuna sarkarak kurtulan Ahmet Fatih Erdurur'un (32) vücudunda ikinci derece yanıklar oluştuğu bildirildi. Erdurur'un tedavisine, ailesinin isteği üzerine Ankara'da devam edilecek. Bu arada, itfaiye ekiplerinin evde yaptığı incelemede, yangının yanan sigaranın kanepeyi tutuşturması nedeniyle çıktığı öğrenildi.
■ SEBAHATTİN ALP
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