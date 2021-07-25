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Haberler Denizli Sırt çantasını alıp ortadan kayboldu

Sırt çantasını alıp ortadan kayboldu

Sırt çantasını alıp ortadan kayboldu

25.7.2021

DENİZLİ'DE evinden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınmayan 17 yaşındaki genç kız, her yerde aranıyor. Pamukkale ilçesi Belenardıç Mahallesi'ndeki evinden sırt çantasını alarak dışarı çıkan Sena Eriş, ilerleyen saatlere rağmen geri dönmedi. Ailesi her yerde aramasına rağmen kızlarından haber alamadı. Jandarma ekipleri, kızın ailesinin ihbarı üzerine bulunması için çalışma başlattı.

■ SEBAHATTİN ALP

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