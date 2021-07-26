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Denizli'de uyuşturucu tacirlerine darbe: 19 gözaltı

Denizli’ye otobüs ile uyuşturucu madde getirmek isteyen ve kentte zehir tacirliği yaptığı belirlenen 19 şüpheliden 4’ü tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Denizli'de uyuşturucu tacirlerine darbe: 19 gözaltı
İHA

26.07.2021, 15:25

Denizli'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çevre illerden uyuşturucu getireceği istihbaratı alınan 2 şüpheliyi takibe aldı. Denizli otogarına indikleri sırada Narkotik timlerince düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

Eşya ve üzerlerinde yapılana aramalarda Skunk adı verilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Yine kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenlendi. Yerleri tespit edilen şüphelilere operasyon düzenleyen ekipler 19 kişiyi kıskıvrak yakaladı. Yapılan aramalardan çeşitli cins ve miktarlarda satışa hazır vaziyette uyuşturucu madde ve uyuşturucu hap ele geçirildi. Haklarında 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan adliyeye sevk edilen 19 şüpheliden 4'ü tutuklanarak ceza evine gönderildi. .

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