İhanet dedikodusu yüzünden kan aktı

Denizli'de yasak aşk yaşadığı dedikoduları yüzünden tartıştığı kişiyi her iki bacağından tabancayla vuran Mustafa T. gözaltına alındı. Olay, Buldan ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. İnşaat malzemeleri satan işyerinde yetkili olan, evli ve 3 çocuk babası Mustafa T. ile sanayide tanker tamiri ve torna işi ile uğraşan Osman A'nın eşi 2 çocuk annesi Nilüfer A. arasında 2 yıldan bu yana gönül ilişkisi olduğu dedikoduları yayıldı.

Saldırgan Mustafa T. gözaltına alındı.

YOLDA PUSU KURDU

Yeni Mahalle'de oturan Osman A, bu konu nedeniyle tartışma yaşadığı Mustafa T'yi mahallesinde eve yakın sokakta görünce aralarında tartışma çıktı. Tartışma mahalle sakinlerinin araya girmesiyle sona erdi. Tartışma büyümeden ikili sakinleştirildikten sonra olay yerinden uzaklaşan Mustafa T, Osman A'nın geçeceği yolda aracıyla beklemeye başladı. Mustafa T. Osman A'yı evine giderken gördüğü sırada tabancayla ateş etti. Her iki ayağından yaralanan Osman A. kanlar içerisinde yere yığıldı. Yaralı adam hastaneye kaldırılırken Mustafa T. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

■ SEBAHATTİN ALP