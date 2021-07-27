Organlarıyla dört kişiye umut oldular

DENİZLİ'DE geçirdiği kalp krizi sonucu 8 gün süren yaşam mücadelesini kaybeden Mehmet Kuşanç (48) ve 3 gün süren yaşam mücadelesi sonucu hayatını kaybeden Ali Eren İnce'nin (22) organları, aileleri tarafından bağışlandı.

Kuşanç'dan alınan karaciğer ile İnce'den alınan karaciğer, 2 böbrek ve akciğer, İzmir'de organ bekleyen hastalara gönderildi. Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, Mehmet Kuşanç ve Ali Eren İnce'nin ailelerine baş sağlığı diledi ve organ bağışı konusundaki hassasiyetlerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

■ SEBAHATTİN ALP