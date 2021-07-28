Kazada fırlayan demirin isabet ettiği kadın öldü

DENİZLİ'NİN Sarayköy ilçesinde kazaya karışan traktörün ilaçlama makinesinin üzerinde bulunan demir kol, çöp atmak için evden çıkan kadına isabet etti. Talihsiz olayda kadın hayatını kaybetti. Kaza, Sarayköy ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. 25 yaşındaki I.Ş. idaresindeki traktör kontrolden çıkarak savrulduktan sonra otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle traktörün arkasındaki ilaçlama makinesinin üzerinde bulunan demir kol, çöp atmak için evden çıkan 50 yaşındaki Nurhayat Tanrıkulu'ya isabet etti.

OĞLU EVLENECEKTİ

ÇARPMANIN etkisiyle Tanrıkulu yere yığılarak kanlar içinde kaldı. Sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen Tanrıkulu hayatını kaybetti. Yaşanan üzücü kaza sonrası traktör sürücüsü I.Ş. ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Nurhayat Tanrıkulu'nun cansız bedeni ise adli tıp kurumuna kaldırıldı. Öte yandan, Tanrıkulu'nun evlenecek oğlu için düğün hazırlıkları yaptığı öğrenildi.

■ SEBAHATTİN ALP