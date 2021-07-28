Önce direğe sonra yaşlı kadına çarptı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde seyir halindeki otomobil yol kenarındaki direğe ardından yaya olarak ilerleyen yaşlı kadına çarptı. Kazada yaşlı kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza, Acıpayam ilçesi Aliveren Mahallesi'nde meydan geldi. Halil D. idaresindeki 09 PM 630 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce direğe ardından yaya olarak ilerleyen 72 yaşındaki Kezban Öğmen'e çarptı.

Olay yerine gelen sağlık görevlileri Kezban Öğmen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardında yaşlı kadının cenazesi otopsi için Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Halil D. ise jandarma ekiplerince ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

■ SEBAHATTİN ALP