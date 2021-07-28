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Haberler Denizli Sahte jandarmalar dolandırdıkları altınları bozdururken yakalandı

Sahte jandarmalar dolandırdıkları altınları bozdururken yakalandı

Denizli’de kendisini jandarma olarak tanıtıp 150 bin TL değerindeki altınları dolandıran 3 şüpheli, kuyumcuda altınları bozdururken yakayı ele verdi. Kimliği tespit edilen 3 kişiden 2’si yakalanarak cezaevine gönderilirken, altınları bozdurma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Sahte jandarmalar dolandırdıkları altınları bozdururken yakalandı
İHA

28.07.2021, 16:47

Denizli'nin Tavas ilçesinde 58 yaşındaki M.Ş. isimli kişinin evine 3 kişi gelerek kendisini jandarma olarak tanıttı. Ardından şüpheliler M.Ş.'nin evinde bulunan 150 bin TL değerindeki altınları alarak ortadan kayboldu.

Dolandırıldığını anlayan M.Ş. ihbarda bulunarak yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen JASAT ve Tavas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Şüphelilerin kuyumcuya giderek altınları bozdurduğunu tespit eden ekipler, şüphelilerin 18 yaşında hakkında 1 adet suç kaydı olan Talha Y., 40 yaşında hakkında 11 adet suç kaybı bulunan Yaşar Ç. ve 33 yaşında hakkında 37 adet suç kaydı olan Murat Y. olduğunu belirledi.

Titiz çalışma sonucu ekipler Talha Y. ve Yaşar. Ç.'yi kıskıvrak yakaladı. İfadeleri alındıktan sonra adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Öte yandan, Murat O.'nun yakalanması için ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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