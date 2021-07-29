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Haberler Denizli Eski Başkan Dartanel hayatını kaybetti

Eski Başkan Dartanel hayatını kaybetti

Denizli Belediyesinin ve Denizlispor’un efsane başkanlarından Ali Dartanel, 99 yaşında hayatını kaybetti. Dartanel’in ölüm haberini alan yakınları, gözyaşlarına boğuldu.

Eski Başkan Dartanel hayatını kaybetti

29.07.2021, 17:02

Denizli'de 1968-1973 yılında arasında Belediye Başkanlığı yapan ve Denizlispor'un efsane başkaları arasında yer alan Ali Dartanel, 99 yaşında yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı hayatını kaybetti. 1922 yılında Kocabaş Mahallesinde dünyaya gelen Dartanel'in ölüm haberini alan yakınları, gözyaşlarına boğuldu.
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