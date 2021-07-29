Eski Başkan Dartanel hayatını kaybetti

Denizli'de 1968-1973 yılında arasında Belediye Başkanlığı yapan ve Denizlispor'un efsane başkaları arasında yer alan Ali Dartanel, 99 yaşında yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı hayatını kaybetti. 1922 yılında Kocabaş Mahallesinde dünyaya gelen Dartanel'in ölüm haberini alan yakınları, gözyaşlarına boğuldu.
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