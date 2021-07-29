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Haberler Denizli Geriye kaçırdığı traktörün altında can verdi

Geriye kaçırdığı traktörün altında can verdi

Denizli’de yokuş yukarı çıktığı traktörü geriye kaçıp ve takla atması sonrası yere düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.

Geriye kaçırdığı traktörün altında can verdi
İHA

29.07.2021, 17:08

Kaza, Güney ilçesi Tilkilik Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Mehmet Sırıkoğlu, traktörü ile yokuş yukarı çıktığı sırada olanlar oldu. 60 yaşındaki traktör sürücüsü Sırıkoğlu geriye kaçan ve adından takla atan traktörden düştü.

Traktör altında kalan yaşlı adamı görenler ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Sırıkoğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet Savcısı ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından Sırıkoğlu'nun cansız bedeni Adli Tıp morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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