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Denizli’de bir kanyon yangınlar nedeniyle kapatıldı

Türkiye’yi saran orman yangınlarının ardından birçok ilde ormanlık alanlara giriş çıkışlar yasaklanırken Denizli’nin Acıpayam ilçesinde ki kanyon belediye tarafından ikinci bir emre kadar kapatıldı.

Denizli’de bir kanyon yangınlar nedeniyle kapatıldı
İHA

30.07.2021, 16:03

Türkiye'de yaşanan orman yangınlarının ardından birçok kentte önemli kararlar alınırken Denizli'de de kararlar alınmaya başlandı. İlk karar Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan'dan geldi. Acıpayam Kanyonu ormanlık alanı ve güzelliğiyle birçok ziyaretçi ağırlarken Başkan Şevkan sosyal medyadan yaptığı açıklama ile kanyonun kapatıldığını duyurdu.

Başkan Şevkan; "Ülkemizde yaşanan orman yangınlarından dolayı Acıpayam Kanyonumuz ikinci bir emre kadar ziyarete kapatılmıştır. Geçmiş olsun Türkiyem" şeklinde paylaşımda bulundu.

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