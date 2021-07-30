Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Narkotik timleri Baklan ilçesinde bir süredir takibe aldığı şüphelinin adresine operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 1 şüpheli gözaltına alınırken yapılan aramalarda ortaya çıkan uyuşturucu maddeler pes dedirtti. 10 kilogram kubar esrar, 550 kök kenevir ve av tüfeği ele geçirildi.
Jandarma tacirleri adım adım takip etti, 10 kilo esrarı satılamadan yakaladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.