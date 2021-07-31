Gasp etmeye çalıştığı kişiye kurşun yağdırdı

Denizli'de 7 ayrı suçtan aranma kaydı bulunan Erol Gül'ün son günlerde kentin farklı noktalarında meydana gelen olayların da faili olduğu ortaya çıktı. Kentte son günlerde meydana gelen gasp, kasten adam öldürmeye teşebbüs, zorla alıkoyma ve silahlı yağma suçlarına karıştığı tespit edilen Erol Gül, adım adım takibe alındı. Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekiplerinin teknik ve fiziki takibe aldığı Gül, ormanlık alanda yaşanan kovalamacada izini kaybettirdiğini düşündüğü anda kıskıvrak yakalandı. Zanlının kaldığı apartın çatısından yan binaya atlayarak kaçma girişimi ise sonuçsuz kaldı. Erol Gül'ün 21 Temmuz günü gasp etmek istediği kişiyle yaşadığı silahlı çatışmanın güvenlik kamerası kayıtları da ortaya çıktı

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