Haberler Denizli Kamu arazisinde kenevir yetiştirirken suçüstü yakalandı

Kamu arazisinde kenevir yetiştirirken suçüstü yakalandı

Denizli'nin Buldan ilçesinde kendi bahçesinde ve kamu arazisinde kenevir yetiştiren şüpheli, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.