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Haberler Denizli Kamu arazisinde kenevir yetiştirirken suçüstü yakalandı

Kamu arazisinde kenevir yetiştirirken suçüstü yakalandı

Denizli'nin Buldan ilçesinde kendi bahçesinde ve kamu arazisinde kenevir yetiştiren şüpheli, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Kamu arazisinde kenevir yetiştirirken suçüstü yakalandı
İHA

31.07.2021, 17:47

Buldan ilçesi Bostanyeri Mahallesi Karadere mevkiinde kendi bahçesi ve kamu arazisinde M.A.'nın kenevir yetiştirdiğine dair jandarma ekipleri bilgi aldı.



Harekete geçen ekipler başarılı operasyon sonucu M.A.'yı suçüstü yakaladı. Yaklaşık 25 kök hint kenevirine el konulurken, ekipler M.A.'yı gözaltına aldı.



Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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