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Haberler Denizli 19 yaşındaki Nuh hesap tartışmasında öldürüldü

19 yaşındaki Nuh hesap tartışmasında öldürüldü

19 yaşındaki Nuh hesap tartışmasında öldürüldü

3.8.2021

İSTANBUL Sarıyer'de arkadaşlarıyla birlikte bir pavyona giden 19 yaşındaki Nuh Koç, çıkan hesap kavgasında silahla göğsünden ve kasığından vurularak ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastanede hemen ameliyata alınan genç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, çok sayıda şahsı gözaltına aldı. Gencin cenazesi ise dün Ayazağa'da toprağa verildi.
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