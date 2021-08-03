Denizli'deki yangına 11'inci Komando Tugay'ı müdahale edecek

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada "Denizli Valiliğinin talebi üzerine bölgede çıkan yangına müdahale etmek üzere 11'inci Komando Tugay Komutanlığımızdan iş makinaları ve personel görevlendirilmiştir" denildi.

Denizli Valiliğinin talebi üzerine bölgede çıkan yangına müdahale etmek üzere 11'inci Komando Tugay Komutanlığımızdan iş makinaları ve personel görevlendirilmiştir.#MSB #TSK — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 3, 2021

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