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Haberler Denizli Denizli'deki yangına 11'inci Komando Tugay'ı müdahale edecek

Denizli'deki yangına 11'inci Komando Tugay'ı müdahale edecek

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Denizli Valiliği'nin talebi üzerine bölgedeki yangına müdahale için 11'inci Komando Tugay Komutanlığını görevlendirdiğini duyurdu.

Denizli'deki yangına 11'inci Komando Tugay'ı müdahale edecek
DHA

04.08.2021, 00:51 Güncelleme Tarihi: 04.08.2021, 00:51

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada "Denizli Valiliğinin talebi üzerine bölgede çıkan yangına müdahale etmek üzere 11'inci Komando Tugay Komutanlığımızdan iş makinaları ve personel görevlendirilmiştir" denildi.

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