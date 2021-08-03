Serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu

DENİZLİ Güney'de serinlemek için arkadaşlarıyla Cindere Baraj Gölü'ne giren Halil İbrahim Gökmen (33) bir süre sonra suda kayboldu. Gökmen'i bulamayan arkadaşları, durumu sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Sualtı Arama Kurtarma ekipleri, bot yardımıyla baraj gölünde arama çalışması yaptı.

Gökmen'in cansız bedeni, dalgıçlar tarafından, kaybolduğu yerin yakınlarında suya girdikten 5 saat sonra bulundu. Halil İbrahim Gökmen'in yakınları ve arkadaşları, cesedin sudan çıkarılması sırasında gözyaşı döktü.

■ SEBAHATTİN ALP