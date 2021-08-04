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Haberler Denizli 16 yaşındaki Aleyna'dan günlerdir haber alınamıyor

16 yaşındaki Aleyna'dan günlerdir haber alınamıyor

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde ‘Canım sıkıldı arkadaşlarımın yanına gidiyorum’ dedikten sonra evden çıkan genç kızdan, ailesi 15 gündür haber alamıyor.

16 yaşındaki Aleyna'dan günlerdir haber alınamıyor
İHA

04.08.2021, 19:48

Pamukkale ilçesi Karahayıt Mahallesinde ailesi ile birlikte ikamet eden 16 yaşındaki Aleyna Altıner, 'Canım sıkıldı arkadaşlarımın yanına gidiyorum' dedikten sonra evden ayrıldı. Geçen süre zarfında ailesi kızlarına ulaşamayarak aramaya başladı.

Bir türlü Altıner'den haber alamayan ailesi ihbarda bulundu. İhbar üzerine ekipler arama çalışması başlatırken, aradan geçen 15 günün sonunda genç kız bulunamadı. Sırra kadem basan genç kızın bulunması için ailesi yardım istedi.

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