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Haberler Denizli 2 kez söndürüldü, 3. kez kontrol altına alındı

2 kez söndürüldü, 3. kez kontrol altına alındı

Denizli’nin Buldan ilçesinde 2 kez kontrol altına ancak tekrar başlayan orman yangını 3’üncü gününde tekrar kontrol altına alındı.

2 kez söndürüldü, 3. kez kontrol altına alındı
İHA

04.08.2021, 23:04

Denizli'nin Buldan ilçesine bağlı Türlübey Mahallesinde 3 gün önce başlayan ve 2 kez kontrol altına alınan orman yangını bugün öğle saatlerinde tekrar başladı. Denizli Büyükşehir itfaiyesi ve orman ekiplerinin yoğun çabaları ile yangın akşam saatlerinde kontrol altına alındı.

Bölgeye gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, incelemelerde bulunarak bilgi aldı.

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