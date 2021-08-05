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Denizli'de dehşet anları! Kayınvalidesini öldürdü, çocuğunu yaraladı

Denizli'nin Honaz ilçesinde, tartıştığı damadı Aydın A. (33) tarafından tabancayla vurulan Sultan Duran (59) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olay sırasında yerden seken kurşunun isabet ettiği Aydın A.'nın 3 yaşındaki oğlu Atalay A. ise hastanede tedavi altına alındı. Jandarma olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Denizli'de dehşet anları! Kayınvalidesini öldürdü, çocuğunu yaraladı
DHA

05.08.2021, 22:05

Olay, saat 15.00 sıralarında Kocabaş Mahallesi'nde meydana geldi. Aydın A. boşanma aşamasında olduğu eşinin ailesinin yaşadığı eve gitti. Burada Aydın A. ile kayınvalidesi Sultan Duran arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Aydın A. yanında bulunan tabancayla kayınvalidesinin üzerine rastgele ateş etti. Yerden seken kurşunlardan biri de Aydın A.'nın 3 yaşındaki oğlu Atalay A.'nın yüzüne isabet etti. Göğsünden vurulan Sultan Duran ile Atalay A. yaralanırken, Aydın A. olayın ardından evden kaçarak uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla kentteki özel bir hastaneye sevk edilen yaralılardan Sultan Duran, doktorların müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Atalay A.'nın hastanede tedavisi sürerken, jandarma ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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