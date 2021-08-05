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Denizli'de kahreden olay! Serinlemek için baraja giren çocuk boğuldu

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki Vali Recep Yazıcıoğlu Gökpınar Baraj Göleti'ne arkadaşlarıyla giren ve 8 yaşlarında erkek çocuk, hayatını kaybetti. Olayın ardından arkadaşları kaçarken, çocuğun cesedi balık adamlar tarafından çıkarıldı.

Denizli'de kahreden olay! Serinlemek için baraja giren çocuk boğuldu
DHA

05.08.2021, 21:33

Olay, bugün saat 18.00 sıralarında Vali Recep Yazıcıoğlu Gökpınar Bara Göleti'nde yaşandı. Bir çocuğun gölette boğulduğu ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın Su Altı Arama Kurtarma ekibinin dalgıçları çocuğun cansız bedenini göletten çıkardı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında bir görgü tanığının, 4 çocuğun gölete girdiğini, aralarından birinin boğulmasının ardından diğer 3 çocuğun koşarak kaçtıklarını söylediği öğrenildi.

Polisin olay yerinde yaptığı inceleme sonrası kimliği henüz tespit edilemeyen 8 yaşlarındaki erkek çocuğunun cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı. Polis, olay yerinden kaçan 3 çocuk ile boğulan çocuğun kimliğini tespit etmeye çalışıyor.

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