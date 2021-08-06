Denizli’de 3 genç ortadan kayboldu

Denizli'de son iki gün içinde üç genç kayıplara karıştı. Kaybolan 16 yaşındaki Aleyna Altıner, 17 yaşındaki Çağdaş Çetin ve 18 yaşındaki Nadire Tanrıkulu'na ulaşılmaya çalışılıyor. İlk kayıp haberi Acıpayam ilçesinin Ucarı Mahallesi'nden geldi. Dedesiyle yaşadığı tartışmanın ardından babası Ahmet Çetin tarafından uyarılan Çağdaş Çetin kayıplara karıştı. Erkek kardeşine "Beni aramayın, eve dönmeyeceğim" diye mesaj attığı öğrenilen Çetin'in bulunması için ailesinin yaptığı başvuru üzerine ekipler çalışmalara başladı.

ALEYNA'DAN 15 GÜNDÜR HABER YOK

İKİNCİ kayıp haberi ise Pamukkale ilçesinden geldi. 'Canım sıkıldı, arkadaşlarımın yanına gidiyorum' dedikten sonra evden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 16 yaşındaki Aleyna Altıner, aradan 15 gün geçmesine rağmen hala bulunamadı.

NADİRE EN SON OTOGARDA GÖRÜLDÜ

SON kayıp haberi ise Çivril ilçesine bağlı Irgıllı Mahallesi'nden geldi. Ailesi ile birlikte yaşayan 18 yaşındaki Nadire Tanrıkulu isimli genç kız ailesi uyurken bir şey demeden evden çıktı ve kayıplara karıştı. İddiaya göre genç kızın evden çıktıktan sonra bindiği minibüs ile Denizli Otogarı'na geldiği ve bir daha kendisinden haber alınamadığı öğrenildi. Diğer iki genç gibi Nadire Tanrıkulu'nun da aranmasına devam ediliyor.

■ SEBAHATTİN ALP