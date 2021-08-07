8 yaşındaki çocuk gölette boğuldu

DENİZLİ'NİN Pamukkale ilçesindeki Vali Recep Yazıcıoğlu Gökpınar Baraj Göleti'ne giren 8 yaşlarındaki erkek çocuk, hayatını kaybetti. Olayın ardından 3 arkadaşı kaçarken, talihsiz çocuğun cesedi balık adamlar tarafından çıkarıldı. Kimliği henüz tespit edilemeyen çocuğun cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı. Polis, olay yerinden kaçan 3 çocuk ile boğulan çocuğun kimliğini tespit etmeye çalışıyor.

■ SEBAHATTİN ALP