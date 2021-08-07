Denizli'de taklalar atan cipteki 5 kişi ölümden döndü

Kaza, Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Sarayköy'den Denizli istikametine seyir halinde olan Oktay Sönmez idaresinde 10 ADF 731 plakalı cip, hataları sollama yaparak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle 3 kere takla atan cip, ters bir şekilde metrelerce sürüklendi.





Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipleri bekleyen vatandaşlar araçta bulunan 5 kişiyi çıkarttı. Olay yerine gelen sağlık görevlileri Melike Döver'i ve tedbir amaçlı 2 çocuğu hastaneye kaldırdı.





Ekipler yolda güvenlik önlemli alırken, hurdaya dönen araç yol kenarına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.