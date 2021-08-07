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Haberler Denizli Eski damadının kurbanı oldu

Eski damadının kurbanı oldu

Eski damadının kurbanı oldu

7.8.2021

DENİZLİ'NİN Honaz ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşinin ailesi ile yaşadığı eve giden zanlı, kayınvalidesini öldürüp kayıplara karıştı. Olay, Kocabaş Mahallesi'nde meydana geldi. Eşi ile yaşadığı sorunlardan kayınvalidesi Sultan Duran'ı (59) sorumlu tutan Aydın A. (33), silahıyla dehşet saçtı. Kurşunlardan ikisi başına ve göğsüne isabet eden Sultan Duran, kanlar içinde yere yığıldı. Talihsiz kadın hastane yolunda can verdi. Silahtan çıkan kurşunlardan biri de yerden sekerek zanlının 3 yaşındaki oğlu Atalay'a isabet etti. Hafif yaralanan çocuk, tedavi altına alındı. Polis ve jandarma, kaçan zanlının izini sürüyor.

■ SEBAHATTİN ALP

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