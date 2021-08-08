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Haberler Denizli Araçta sıkışan 5 kişilik aile ölümden döndü

Araçta sıkışan 5 kişilik aile ölümden döndü

Araçta sıkışan 5 kişilik aile ölümden döndü

8.8.2021

Denizli'de hatalı sollama yapan cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak taklalar attı. Metrelerce ters dönerek sürüklenen cipteki aynı aileden 5 kişi ölümden döndü. Kaza, Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Sarayköy'den Denizli'ye seyir halindeki Oktay Sönmez'in kullandığı 10 ADF 731 plakalı cip, hatalı sollama yaparak bariyerlere çarptı. 3 kere takla atan cip, ters dönerek metrelerce sürüklendi. Olay yerine gelen ekipler, araçta bulunan 5 kişiyi çıkarttı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

■ SEBAHATTİN ALP

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