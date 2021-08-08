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Denizli'de su kesintisi! Denizli'de nerelerde su kesilecek?

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ’nin içme suyu sondaj yeni bağlantıları ve ana şebeke hatlarında yapacağı çalışmalar nedeniyle 9 Ağustos 2021 Pazartesi günü Çal, Çivril, Baklan ve Bekilli ilçesinin bazı mahallelerinde su kesintisi yapılacağı belirtild

Denizli'de su kesintisi! Denizli'de nerelerde su kesilecek?
İHA

08.08.2021, 12:51

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğünün Çivril Yakacık içme suyu sondajları yeni bağlantı nedeniyle su kesintisine gidilecektir.

Bu kapsamda, 9 Ağustos 2021 Pazartesi günü 07:00- 20:00 saatleri arasında Çivril ilçesi Çıtak, Kıralan, Karabedirler, Kocayaka, Sarılar, İmrallı, Baklan ilçesi Kavaklar, Beyelli, Hadim, Konak, İcikli, Çal ilçesi Süller, Kocaköy, Gelinören ve Dayılar Mahallelerinde planlı su kesintisi yapılacaktır.

Bekilli ilçesine bağlı mahallelerde ise ana şebeke bağlantısı çalışmaları nedeniyle de 9 Ağustos 2021 Pazartesi günü 07:00- 20:00 saatleri arasında Bekilli İlçesi Üçkuyu, Bükrüce, Poyrazlı ve Sırıklı Mahallelerinde planlı su kesintisi yapılacak. Mahalle sakinlerinin kesintilerden mağdur olmamaları için önlem almaları gerekmekte olup, çalışmaların erken tamamlanması durumunda su belirtilen saatten önce verilebilecek.

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