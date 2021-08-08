Denizli’deki kayıp kızlardan iyi haber

DENİZLİ'NİN Pamukkale ilçesi Karahayit mahallesindeki evinden geçtiğimiz günlerde ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 16 yaşındaki Aleyna Altıner, akşam saatlerinde bir kafede arkadaşlarıyla oturduğu sırada güvenlik görevlisinin dikkati sayesinde bulundu.

ARKADAŞINA GİTMİŞ

BÖLGEYE sevk edilen ekipler Altıner'i götürmek istediğinde ise genç kızın kendilerine zorluk çıkardığı öğrenildi. Diğer sevindirici haber ise yine Denizli'de Çivril'e bağlı Irgıllı mahallesindeki evinden ailesine bilgi vermeden ayrılan Nadire Tanrıkulu'ndan geldi. 18 yaşındaki kızın kayıp olarak arandığını öğrenen arkadaşının annesi, aileye ulaştı. Aileye kızlarının durumunun iyi olduğu söylendi. Ailesine haber vermenden ayrılan Nadire Tanrıkulu ise hem çalışmak hem de üniversite sınavlarına hazırlanmak için evden ayrılarak arkadaşının evine gittiğini söyledi.

■ SEBAHATTİN ALP