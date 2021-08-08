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Haberler Denizli Köyceğiz'deki yangın yayılıyor! Denizli sınırına dayandı

Köyceğiz'deki yangın yayılıyor! Denizli sınırına dayandı

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde 11 gündür devam eden orman yangını yangın helikopterinden görüntülenirken, dumanların bir ucu Denizli sınırına yakın Sandras Dağı Çiçekbaba mezarına dayandı.

Köyceğiz'deki yangın yayılıyor! Denizli sınırına dayandı
İHA

08.08.2021, 15:30

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 29 Temmuz'da başlayan orman yangını büyük bir alana yayıldı. Şiddetli rüzgar ve arazi şartları nedeniyle yerden müdahalenin güçleştiği bölgede havadan helikopter ve uçaklar yangına müdahale ediyor.


Köyceğiz'de yangın söndürme çalışmaları Çövenli yaylası ile Muğla-Denizli sınırına yakın Çiçekbaba mezarı zirvesi arasındaki hatta yoğun dumanlar gökyüzünü kapladı. Bu bölgeye uçak ve helikopterler tarafından yoğun su müdahalesi yapılıyor.


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