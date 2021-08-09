Edinilen bilgiye göre; Honaz ilçesine bağlı Aşağıdağdere Mahallesi Eskiköy mevkiinde kontrolsüz bir şekilde ateşe verilen anızda başlayan yangın, kısa sürede geniş bir alana yayılarak orman sınırına dayandı.
İhbar üzerine yangına anında müdahale eden itfaiye ekipleri, vatandaşların da desteğiyle alevleri orman sahasına sıçramadan kontrol altına almayı başardı. Yasak olmasına rağmen anız yakan çiftçi hakkında soruşturma başlatıldı.
Anız yangını ormana sıçramadan söndürüldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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