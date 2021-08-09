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Haberler Denizli Düğünde silah sesleri!

Düğünde silah sesleri!

Denizli’nin Honaz ilçesinde gerçekleşen bir düğünde çıkan silahlı kavgada birisi ağır üç kişi yaralandı. Yaralı üç genç, ambulanslarla Denizli’deki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Düğünde silah sesleri!
İHA

09.08.2021, 09:21

Edinilen bilgiye göre; Honaz ilçesine bağlı Ovacık Mahallesinde gerçekleşen düğünde birlikte alkol alıp eylenen B.S. ile R.K. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı.

Düğün salonunda taşıp sokak aralarında devam eden kavgada, B.Y. üzerinde bulunan silahı peş peşe ateşledi. B.Y'nin silahından çıkan kurşunlar kavga ettiği R.K'nin yanı sıra kavgayı ayırmaya çalışan F.B'nin başına, R.K'nın kardeşi C.K'nın ise göğsüne isabet etti.

Yaralı üç genç, ambulanslarla Denizli'deki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Aldığı alkolün etkisiyle üç kişiyi yaralayan B.S., aracıyla bölgeden kaçtı. Başından vurulan F.B'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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