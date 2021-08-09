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Haberler Denizli Motorla hız tutkusu hayattan kopardı

Motorla hız tutkusu hayattan kopardı

Motorla hız tutkusu hayattan kopardı

9.8.2021

DENİZLİ'NİN Kale ilçesinde aşırı sürat sebebiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet, takla atarak asfaltta metrelerce sürüklendi. Kazada hastaneye kaldırılan 16 yaşındaki genç sürücü hayatını kaybetti.

HASTANEDE KURTARILAMADI
FECİ Kaza, Kale ilçesi Uluçam mahallesinde meydana geldi. Çevresinde motosiklet tutkusuyla tanınan 16 yaşındaki Ramazan Güngören aşırı süratli bir şekilde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Metrelerce asfaltta sürüklenen plakasız motosiklet, şarampole uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan genç sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Kale Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak talihsiz genç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gündoğdu'nun ehliyeti de olmadığı öğrenilirken, acı haberi alan ailesi ve yakınları yasa boğuldu.

■ SEBAHATTİN ALP

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