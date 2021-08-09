  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Denizli Uyuşturucu ticaretine karışan 24 kişi gözaltına alındı

Uyuşturucu ticaretine karışan 24 kişi gözaltına alındı

Denizli'de uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen toplamda 24 şüpheli, yapılan operasyonla yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 12’si tutuklanırken, çok sayıda madde ele geçirildi.

Uyuşturucu ticaretine karışan 24 kişi gözaltına alındı
İHA

09.08.2021, 17:59

Denizli'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 24 taciri yakaladı.

Yapılan operasyonlarda ve aramalarda; 3 bin 130 birim sentetik kannabinoid maddesi, 2 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para, çeşitli cins ve miktarlarda satışa hazır vaziyette uyuşturucu madde ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

Haklarında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adli makamlara sevk edilen toplam 12 şüpheli tutuklandı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Uyuşturucu ticaretine karışan 24 kişi gözaltına alındı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.