Uyuşturucu ticaretine karışan 24 kişi gözaltına alındı

Denizli'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 24 taciri yakaladı.

Yapılan operasyonlarda ve aramalarda; 3 bin 130 birim sentetik kannabinoid maddesi, 2 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para, çeşitli cins ve miktarlarda satışa hazır vaziyette uyuşturucu madde ve uyuşturucu hap ele geçirildi.



Haklarında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adli makamlara sevk edilen toplam 12 şüpheli tutuklandı.