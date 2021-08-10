Beton mikseri şarampole attı

DENİZLİ'NİN Buldan ilçesinde, beton mikserinin çarptığı otomobilin sürücüsü emekli öğretmen Abdil Çoban (66) yaşamını yitirdi. Buldan'dan Denizli yönüne giden M.B. yönetimindeki beton mikseri, aynı yöne giden evli ve 2 çocuk babası emekli fen bilgisi öğretmeni Abdil Çoban yönetimindeki otomobile arkadan çarptı. Savrulan otomobil, takla atarak şarampole devrildi. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Abdil Çoban olay yerinde yaşamını yitirdi.
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