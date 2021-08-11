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Haberler Denizli Emekli öğretmen kaza yapan araçta can verdi

Emekli öğretmen kaza yapan araçta can verdi

Emekli öğretmen kaza yapan araçta can verdi

11.8.2021

DENİZLİ Buldan'da beton mikserinin çarptığı otomobilin sürücüsü emekli öğretmen Abdil Çoban (66) öldü. Kaza dün 13.00'te Denizli- Manisa karayolu Bölmekaya mahallesinde yaşandı.

Buldan'dan Denizli yönüne giden M.B. yönetimindeki 20 AAK 840 plakalı beton mikseri, aynı yöne giden evli ve 2 çocuk babası emekli fen bilgisi öğretmeni Abdil Çoban'ın kullandığı 20 RA 710 plakalı otomobile arkadan çarptı. Savrulan araç şarampole devrilirken, Abdil Çoban hurdaya dönen araçta yaşamını yitirdi.

■ SEBAHATTİN ALP

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