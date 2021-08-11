Emekli öğretmen kaza yapan araçta can verdi

DENİZLİ Buldan'da beton mikserinin çarptığı otomobilin sürücüsü emekli öğretmen Abdil Çoban (66) öldü. Kaza dün 13.00'te Denizli- Manisa karayolu Bölmekaya mahallesinde yaşandı.
Buldan'dan Denizli yönüne giden M.B. yönetimindeki 20 AAK 840 plakalı beton mikseri, aynı yöne giden evli ve 2 çocuk babası emekli fen bilgisi öğretmeni Abdil Çoban'ın kullandığı 20 RA 710 plakalı otomobile arkadan çarptı. Savrulan araç şarampole devrilirken, Abdil Çoban hurdaya dönen araçta yaşamını yitirdi.
■ SEBAHATTİN ALP
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