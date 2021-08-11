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Haberler Denizli Gezintiye çıkan kişiden 16 gündür haber alınamıyor

Gezintiye çıkan kişiden 16 gündür haber alınamıyor

Denizli’de 44 yaşındaki adam evden çıktıktan sonra gezmek için gittiği teleferik bölgesinde kaybolmasının ardından yaklaşık 16 gündür kendisinden haber alınamıyor.

Gezintiye çıkan kişiden 16 gündür haber alınamıyor
İHA

11.08.2021, 17:35

Olay, Merkezefendi ilçesi Merkezefendi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; bir süredir işsiz olduğu öğrenilen 44 yaşındaki Kerem Güngör yaşadığı evden ayrılarak dolaşmaya çıktı. Bir süre sonra bir taksiye bindiği öğrenilen Güngör, teleferiğe gitmek istediği belirtti. Taksi ile teleferiğe giderek yaylaya çıkmak istediğini ancak akşam saatleri olduğu için kapalı olduğu belirtildikten sonra bölgeden ayrılan Güngör iddialara göre ormanın içerisine doğru gittiği belirtildi. Ailesi polis karakoluna kayıp başvurusunda bulunduktan sonra bölgede AFAD ekipleri arama çalışması gerçekleştirdi. Her an gibi bir sonuca ulaşamayan ekipler Güngör'ün bu bölgede olmadığını söyledi.

Güngör'ün kardeşi Ahmet Güngör, kardeşinin sağlık durumundan endişe ettiğini ve tüm aile fertlerinin bir an önce geri dönmesini ya da görenlerin polis, jandarma ekiplerine ihbarda bulunmasını bildirdi.
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