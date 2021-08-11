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Haberler Denizli Küllerinden yeniden yeşerecek! Denizli'de yanan alanlar için çalışmalar başladı

Küllerinden yeniden yeşerecek! Denizli'de yanan alanlar için çalışmalar başladı

Denizli'nin Buldan ve Tavas ilçelerinde çıkan orman yangınlarında hasar gören alanlar ağaçlandırılacak. Yangında zarar gören alanların haritalandırılarak ağaçlandırma sahalarının tespit edileceği öğrenildi.

Küllerinden yeniden yeşerecek! Denizli'de yanan alanlar için çalışmalar başladı
AA

11.08.2021, 17:31

Denizli Orman Bölge Müdürlüğü Etüt Proje Başmühendisliği tarafından Buldan ilçesi Türlübey mahallesi ile Tavas ilçesi Pınarlık mahallesi Zeytin Yaylası mevkisinde geçen hafta çıkan orman yangınlarının ardından drone ile yanan alanlar fotoğraflandı.

Yangında zarar gören alanların haritalandırılarak ağaçlandırma sahalarının tespit edileceği öğrenildi.

Denizli Orman Bölge Müdürü Erhan Çetinkaya, Buldan ve Tavas'taki yangınların söndürülmesi sonrası ağaçlandırma projeleri için ara vermeden hemen çalışma başlattıklarını ifade etti.

Çetinkaya, yanan alanların tespitinin ardından ağaçlandırma için en kısa sürede projelerin hazırlanacağını kaydetti.

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