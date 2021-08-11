Denizli Sarayköy'de 15200 m² tarla mahkemeden satışa çıkarıldı. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri ilanda belirtildi.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.
Sarayköy'de mahkemeden satılık tarla haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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