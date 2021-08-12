‘Yan baktın’ kavgasında bacağından bıçaklandı

DENİZLİ'DE 'yan baktın' meselesi yüzünden çıkan kavgada bir genç bıçaklandı. Kanlar içindeki gence bir vatandaş kemerini çıkararak tampon yaptı. Olay, Pamukkale ilçesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde yaşandı. Akşam saatlerinde parkta oturan Osman O. ve arkadaşı, yanlarından geçen 2 şüphelinin kendilerine bakmasından dolayı tartıştı. Şüphelilerinden biri belindeki bıçağı çıkararak Osman O'yu sol bacağından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan Osman O'ya bir vatandaş kemerle tampon yaparken, ihbar üzerine bölge polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan genç hastaneye kaldırdı. Kaçan zanlı aranıyor.

■ SEBAHATTİN ALP