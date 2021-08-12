Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Buldan ilçesindeki orman yangınına müdahale ederken traktörü yanan çiftçi Süleyman Köylüoğlu'na verdiği sözü tuttu. Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan traktörü görünce duygulanıp, büyük sevinç yaşayan Süleyman Köylüoğlu, kendisini olayın ilk anından itibaren yalnız bırakmayan Başkan Zolan ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.
SEBAHATTİN ALP
Yanan traktörünün yerine yenisi geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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