İki çocuğunun önünde silahıyla dehşet saçtı

Afyonkarahisar'da polis memuru Atilla Yalçın, boşanma aşamasında olduğu 19 yıllık eşi Gönül Yalçın, kayınpederi Nuray Akdeniz ve kayınvalidesi Kadriye Akdeniz'i öldürdü. Konya Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Yalçın, 17 yaşındaki kızı ve 14 yaşındaki oğlunun gözleri önünde işlediği korkunç cinayetlerin ardından, meslektaşlarının gözleri önünde silahıyla intihar etti.

Afyonkarahisar’da 3 cenaze 3 acı

BABA EVİNE SIĞINDI AMA...

Korkunç olay, kent merkezi Örnekevler mahallesinde yaşandı. Konya Akşehir'de polis memuru olan Atilla ve Gönül Yalçın çifti yaklaşık 2 ay önce şiddetli geçimsizlikten dolayı ayrı yaşamaya başladı. Gönül Yalçın eşinden şiddet de gördüğü için 17 yaşındaki kızı ve 14 yaşındaki oğlunu yanına alarak Afyonkarahisar'da yaşayan babası Nuray Akdeniz'in evine sığındı. Evliliğini bitirme kararı alan kadın, eşine boşanma davası açtı.

BEYLİK TABANCASIYLA ATEŞ ETTİ

İki aydır karısı ve çocuklarından ayrı olan baba Atilla Yalçın, eşiyle konuşmak için önceki gece Afyonkarahisar'a geldi. Burada taraflar arasında tartışma yaşanınca beylik tabancasını çeken adam, iddiaya göre bisikletiyle evine doğru gelen kayınpederi Nuray Akdeniz'i sokakta kafasından tek kurşunla vurdu. Ardından eve gelen Yalçın burada çocuklarının gözleri önünde eşi Gönül Yalçın ve kayınvalidesi Kadriye Akdeniz'in üzerine ateş açtı.

MESLEKTAŞLARININ ÖNÜNDE

Sonrasında evden çıkan Atilla Yalçın, olay yerinden 100 metre ileride sokakta polis ekipleriyle karşılaştı. Elindeki silahı bu kez kendi çenesine dayayan Atilla Yalçın, meslektaşlarının gözleri önünde tabancasını ateşleyerek yaşamına son verdi.

ÇOCUKLAR SOKA GIRDI

CİNAYETLERİN bildirilmesi üzerine Örnekevler mahallesindeki eve gelen ekipler, Gönül Yalçın'ı ölü halde bulurken, ağır yaralı Kadriye Akdeniz'i Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kadriye Akdeniz, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polisin ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından cesetler, cenaze araçlarına alınarak morga götürüldü. Annesi ve babaanneleri gözleri önünde katledilen Yalçın çiftinin çocukları yaşadıkları vahşet karşısında şoka girdi. Talihsiz çocukları komşuları sahiplendi.

İHSAN KARATAŞ