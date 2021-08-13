‘Namus davası yüzünden kayınvalidemi öldürdüm’

DENİZLİ Honaz'da boşanma aşamasında olduğu eşiyle barışmaya gittiğinde tartıştığı kayınvalidesini öldürerek kayıplara karışan adam yakalandı. Hakim karşısında, "Pişmanım ama namus davası nedeniyle yaptım" diyen katil zanlısı Aydın A, cezaevine gönderildi. Olay, Honaz'a bağlı Kocabaş mahallesinde meydana geldi.

Eşiyle yaşadığı ailevi sorunlarından kayınvalidesi Sultan Duran'ı (59) sorumlu tutan Aydın A. (33), boşanma aşamasında olduğu eşiyle barışmak için kayınvalidesinin evine geldi. Çıkan tartışmada, damadının silahından çıkan kurşunların hedefi olan Sultan Duran, başından ve göğsünden yaralandı. Talihsiz kadın hastane yolunda can verdi.

CEZAEVİNE KONULDU

Operasyon başlatan polisin, saklandığı evde kıskıvrak yakaladığı Aydın A, çıkarıldığı mahkemede, "Pişmanım ama namusum için öldürdüm" dedi. Kayınvalide katili adam, cezaevine gönderildi.