Denizli Çivril'de 15346 m² tarla icradan satılığa çıkarıldı. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri belirtildi.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.
Denizli'de icradan satılık tarla haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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