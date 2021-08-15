Gazinoda bir tuhaf karşılaşma!

Denizli'de eğlenmeye gittiği gazinoda sevgilisiyle karşılaşan çılgın aşık, dehşet saçtı. Genç kızı yanına alarak dışarı çıkmak isteyen, ancak bu sırada işyeri sahibi ve çalışan tarafından engellenen Muhammed Meler, bir süre sonra geri döndü ve 7 arkadaşıyla birlikte otomatik silahlarla gazinoya dakikalarca kurşun yağdırdı. Benzerlerine ancak 70'li yılların Yeşilçam filmlerinde rastlanabilecek olay, Bekilli ilçesinde faaliyet gösteren bir içkili mekanda meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte eğlenmek için gazinoya gelen Muhammed Meler (35) bir anda kız arkadaşı Rümeysa Özdemir'i (21) karşısında görünce büyük şok yaşadı. Kız arkadaşına "Burada ne arıyorsun?" diye soran Meler, "Ben burada çalışıyorum" yanıtı alınca çılgına döndü. Genç kızı kolundan tutup götürmek isteyen Meler, işyeri sahibi ve çalışanlar tarafından engellenince yanındakilerle mekanı terk etti.





PANİK HALİNDE KAÇTILAR

Meler ve 7 arkadaşı, bir süre sonra pompalı tüfek ve otomatik silahlarla geri döndü. Gazinodan içeri giren öfkeli grubun rastgele ateş etmeye başlaması üzerine içeride can pazarı yaşadı. Çalışan ve müşterilerin panik halinde kaçışmaları arasında, grup ile mekan sahibi arasındaki silahlı çatışma devam etti. Meler ve arkadaşları, Rümeysa Özdemir'i yanlarına alarak bölgeden uzaklaştı. Silahlı çatışmada yaralanan mekan sahibi ve 2 çalışanı, ambulanslarla hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.





JANDARMA HER YERDE ARIYOR

İş yerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen jandarma, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olaya karışan 8 şüpheliden 6'sı yakalanarak gözaltına alındı. Olayın kahramanı Muhammed Meler ve bir arkadaşının ise yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

SEBAHATTİN ALP