Denizli'de kayıp ihbarı yapılan avukat ölü bulundu

Denizli Barosu avukatlarından Yusuf Oğuz'dan (41) haber alamayan yakınları, kayıp ihbarında bulundu. Yapılan araştırmada Oğuz'un en son Kuşpınar Mahallesi'ndeki bir apartta kaldığı tespit edildi.
Eve giren ekipler, Oğuz'u yerde hareketsiz yatarken buldu. Yapılan kontrollerde Oğuz'un yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kalp rahatsızlığı olduğu ve ilaç kullandığı öğrenilen Yusuf Oğuz'un cenazesi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi adli tıp morguna kaldırıldı.
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