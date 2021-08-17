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Haberler Denizli Polise çarpan sürücü ehliyetsiz ve alkollü çıktı

Polise çarpan sürücü ehliyetsiz ve alkollü çıktı

Polise çarpan sürücü ehliyetsiz ve alkollü çıktı

17.8.2021

DENİZLİ'DE uygulama noktasında polisin üzerine aracını sürerek kaçan zanlı yakalandı. Pamukkale ilçesi Kayhan mahallesindeki olayda, dur ihtarına uymayan sürücü kaçtı. Aracıyla polis Ahmet Y'yi de koluna çarparak yaraladı. 20 K 5343 plakalı otomobiliyle kaçan şüpheli Sevindik mahallesinde yakalandı. 36 promil alkollü Mehmet Oruchan'ın ehliyetsiz olduğu da ortaya çıktı. Sürücüye 17 bin lira ceza kesildi.

■ SEBAHATTİN ALP

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